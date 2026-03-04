Renegociações de crédito à habitação recuam em janeiro para 466 milhões

As renegociações de crédito à habitação em janeiro recuaram 6%, em termos homólogos, para 466 milhões de euros, apesar da subida em cadeia, referem dados publicados esta quarta-feira, 4, pelo Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados do regulador bancário, em janeiro foram renegociados contratos de crédito à habitação no valor de 466 milhões de euros, menos 30 milhões de euros que há um ano, mas mais 45 milhões de euros face a dezembro.

As renegociações do crédito à habitação representaram a maioria das renegociações, que no primeiro mês do ano totalizaram 493 milhões de euros.

Em dezembro foram renegociados contratos no valor de 444 milhões de euros (421 milhões de euros dos quais para habitação) e em janeiro do ano passado 551 milhões de euros (496 milhões de euros em crédito à habitação).

No total, as novas operações de empréstimo a particulares, que incluem créditos totalmente novos e contratos renegociados, totalizaram 3.081 milhões de euros, numa descida homóloga de 9% e menos 450 milhões de euros em cadeia.

Deste montante os novos contratos de empréstimos a particulares alcançaram 2.588 milhões de euros, contra 3.087 milhões de euros em dezembro e 2.274 milhões de euros há um ano.

Apenas no crédito à habitação, os novos contratos totalizaram 1.783 milhões de euros em janeiro, uma subida de 250 milhões de euros em termos homólogos, mas menos 18,6% face a dezembro.

Nos empréstimos ao consumo, o montante subiu para 551 milhões de euros, contra 532 milhões de euros um ano antes e 564 milhões de euros em dezembro. Nesta modalidade, a taxa de juro média de novas operações chegou aos 9,15%, uma subida de 0,53 pontos percentuais face a dezembro e contra 0,12% um ano antes.

Entre as empresas, as novas operações de empréstimos somaram 1.975 milhões de euros, menos 1.313 milhões de euros do que em dezembro.

“Esta redução resultou da diminuição do montante tanto de novos contratos (-1.241 milhões de euros) como de contratos renegociados (-72 milhões de euros)”, refere o BdP.

Para as empresas, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos aumentou 0,05 pontos percentuais face a dezembro, para 3,70%, e menos 0,54 pontos percentuais em termos homólogos.