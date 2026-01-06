Renegociações de crédito à habitação recuam em novembro para 414 milhões

As renegociações de crédito à habitação desceram em novembro para 414 milhões de euros, na primeira queda em cadeia desde junho, segundo dados publicados esta terça-feira, 6 de janeiro, pelo Banco de Portugal (BdP).Segundo os dados do regulador bancário, em novembro do ano passado foram renegociados contratos de crédito à habitação no valor de 414 milhões de euros, menos 118 milhões de euros do que em outubro e que comparam 526 milhões de euros no mesmo mês de 2024.As renegociações de crédito à habitação foram, aliás, o principal fator para a redução em cadeia do valor global das renegociações, que recuaram 127 milhões de euros para 437 milhões de euros.No total, as novas operações de empréstimo, que incluem créditos totalmente novos e contratos renegociados, totalizaram 3.335 milhões de euros, menos 329 milhões de euros do que em outubro.Desde montante, os novos contratos a particulares representaram 2.898 milhões de euros, recuando 201 milhões de euros face a outubro.Apenas no crédito à habitação, os novos contratos representaram 2.058 milhões de euros, menos 110 milhões de euros do que no mês anterior.O BdP acrescenta que, em outubro, os jovens até aos 35 anos representaram 62% do montante total de novos contratos para habitação própria permanente, mais um ponto percentual do que em outubro.Nos empréstimos ao consumo, o montante de novos contratos recuou para 573 milhões de euros, contra 643 milhões de euros no mês anterior e 551 milhões de euros no mesmo mês do ano anterior.Em novembro, a taxa de juro média para novas operações de empréstimo ao consumo baixou 0,23 pontos percentuais face a outubro, para 8,63%, enquanto nos empréstimos para outros fins houve uma redução de 0,08 pontos percentuais, para 3,40%.Entre as empresas, as novas operações de empréstimos somaram 2.231 milhões de euros, menos 335 milhões de euros do que em outubro.“Esta evolução refletiu a diminuição do montante de novos contratos (menos 327 milhões de euros) e de contratos renegociados (menos oito milhões de euros)”, refere o BdP.Para as empresas, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos recuou 0,01 pontos percentuais face a outubro, para 3,66%, e 0,8 pontos percentuais em termos homólogos para 3,66%.Taxa de juro de renegociações e de novos créditos à habitação recua para 2,82%