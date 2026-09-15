Renováveis garantem 74,4% da eletricidade produzida em Portugal até agosto

Entre janeiro e agosto de 2026, as energias renováveis representaram uma bastante significativa quota de 74,4% da eletricidade produzida em Portugal Continental, conforme indica o mais recente boletim da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), revelado esta terça-feira.

Em agosto, a contribuição renovável na produção elétrica foi de 69,2%, correspondendo a 2.298 gigawatts-hora (GWh) de um total de 3.320 GWh.

O mês de agosto destacou-se pela sinergia entre a energia solar e a energia eólica, que juntas representaram 23,7% e 23,3%, respetivamente, do mix de geração. A energia hídrica ocupou a terceira posição com 14,9%, seguida pela bioenergia, que contribuiu com 7,3%.

Durante o período de janeiro a agosto, foram contabilizadas 707 horas em que a produção de energia renovável foi suficiente para cobrir a totalidade do consumo de eletricidade em Portugal Continental. Apenas em agosto, esta produção renovável assegurou o consumo total durante 14 horas.

Em termos de comparação com outros países europeus, Portugal posicionou-se em quarto lugar entre os oito analisados, atrás da Noruega (97,4%), Dinamarca (95,4%) e Áustria (79,9%). A APREN destaca que esta comparação inclui apenas os principais países de diferentes mercados europeus para garantir um panorama representativo.

Além disso, a produção renovável permitiu evitar importações de gás natural no valor de 809 milhões de euros e importações de eletricidade que somaram 374 milhões de euros entre janeiro e agosto. A APREN estima ainda uma poupança de 492 milhões de euros em licenças de emissão de CO2.

Susana Serôdio, coordenadora de Políticas e Inteligência de Mercado da APREN, salienta que os resultados de agosto refletem a importância da complementaridade no mix elétrico, "com o sol e o vento a trabalharem em sintonia para produzir quase metade da produção nacional".

As energias renováveis, de acordo com a mesma responsável da associação, têm um impacto significativo na redução dos preços da eletricidade e constituem um importante motor da economia portuguesa.