Renováveis: Portugal surge no pódio europeu e com poupanças acumuladas de mais de mil milhões em 2026

As renováveis forneceram 72,7% da eletricidade produzida em Portugal continental em maio, totalizando 2.651 GWh, revela o boletim da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), publicado esta quinta-feira.

Do total gerado no mês — 3.648 GWh —, a produção proveniente de fontes renováveis foi dominante.

No acumulado do ano, as renováveis representaram 76,3% da eletricidade produzida em Portugal continental, posicionando o país como o terceiro da Europa com maior quota renovável no período, apenas atrás da Noruega (96,7%) e da Dinamarca (94,3%).

Em maio, a hidráulica manteve‑se como primeira fonte, com 24% da produção elétrica, seguida pela eólica (22,8%) e pela solar fotovoltaica (19,8%). A bioenergia contribuiu com 6% do mix nacional.

Ao longo do mês registaram‑se 79 horas, não consecutivas, em que a geração renovável foi suficiente para cobrir integralmente o consumo elétrico do país. Alargando a análise ao início do ano, o sistema operou 100% a partir de renováveis durante 737 horas.

A APREN associa igualmente o forte desempenho renovável a efeitos nos preços. Em maio, o preço médio no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) em Portugal situou‑se em 86,1 euros/MWh. No acumulado de janeiro a maio o preço médio foi de 44,5 euros/MWh, uma queda de 27,2% face ao mesmo período de 2025.

No plano económico, a associação estima que entre janeiro e maio as renováveis tenham evitado importações de gás natural no valor aproximado de 442 milhões de euros, 351 milhões de euros em importações de eletricidade e 290 milhões de euros em custos com licenças de emissões de CO2.

Susana Serôdio, coordenadora de Políticas e Inteligência de Mercado da APREN, sublinha que os números “demonstram que Portugal continua a afirmar‑se como um dos países europeus com maior incorporação renovável no setor elétrico”, mas alerta para a necessidade de acelerar investimentos e remover entraves administrativos e infraestruturais para aproveitar plenamente o potencial da energia verde.