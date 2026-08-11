Renováveis representam 75% da produção elétrica em Portugal até julho

Uma fatia bem significativa da eletricidade produzida em Portugal, mais concretamente 75%, teve origem em fontes renováveis no período entre 1 de janeiro e 31 de julho, revelou a APREN — Associação Portuguesa de Energias Renováveis.

Este valor representa uma queda homóloga de três pontos percentuais, mas mantém Portugal entre os líderes na Europa, isto é “no quarto lugar entre os países europeus analisados”, disse a associação, ficando atrás apenas da Noruega, Dinamarca e Áustria.

A APREN destacou ainda que, nesse período, houve 694 horas não consecutivas em que a produção renovável cobriu integralmente o consumo do continente, “o equivalente a cerca de 29 dias completos”.

Em julho de 2026, a contribuição renovável subiu para 70,5% da produção mensal, totalizando 2.554 GWh de um total de 3.611 GWh gerados no mês.

No mês, a energia solar fotovoltaica “liderou a produção de eletricidade, representando 25,8% do total do 'mix' de geração”, afirmou a APREN. A hidráulica foi a segunda maior fonte com 21%, seguida da eólica com 17,7%.

Do ponto de vista económico, a associação refere que o preço médio no mercado MIBEL nos primeiros sete meses fixou‑se em 57,3 euros/MWh, e que “este contexto regista uma descida média de 10,0% face ao preço homólogo de 2025”.

A APREN estima igualmente que a produção renovável evitou, no período, importações de 667 milhões de euros em gás natural e de 374 milhões de euros em eletricidade, além de poupar 423 milhões de euros em licenças de CO2.

Quanto à capacidade instalada, a APREN sublinhou que, no final de junho de 2026, “as fontes renováveis representavam já 79,5% do total da capacidade instalada em Portugal” e que desde 2016 houve um acréscimo de 9.143 MW, um crescimento de 68,2%.

As regiões autónomas apresentam níveis inferiores de incorporação: na Madeira a eletricidade renovável representou 46,1% da geração acumulada nos primeiros seis meses de 2026, enquanto nos Açores a taxa foi de 31,5%, concluiu o boletim.