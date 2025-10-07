Rentabilidade do arrendamento em Portugal desce para 6,9%

A rentabilidade bruta da aquisição de imóveis para arrendamento em Portugal registou uma diminuição, fixando-se em 6,9% no terceiro trimestre de 2025. Este valor representa uma descida de 0,3 pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2024, quando a rentabilidade era de 7,2%, e uma redução de 0,5 p.p. face ao terceiro trimestre de 2023, que registou 7,4%. Apesar desta queda, a rentabilidade atual ainda supera em 0,4 p.p. os 6,5% verificados em 2020, conforme dados do idealista.Quando analisados por distritos e regiões autónomas, Castelo Branco destaca-se como o local mais atractivo para investimento em habitação, com uma rentabilidade bruta de 9%. Bragança ocupa a segunda posição com 8%, seguida por Santarém (7,1%), Coimbra (6,7%), Leiria (6,5%), Viseu (5,9%), Évora (5,8%), Porto (5,7%), Braga (5,6%), Viana do Castelo (5,5%), Aveiro (5,3%) e Setúbal (5,3%). Por outro lado, os mercados com menor rentabilidade encontram-se em Lisboa, com apenas 4,6%, e no Funchal, com 4,8%.A análise do idealista também abrangeu outros segmentos do mercado imobiliário. Os escritórios, por exemplo, apresentaram uma rentabilidade de 8%, enquanto as lojas se fixaram em 8,1% e as garagens em 5,2%.Para realizar esta análise, o idealista calculou a rentabilidade bruta dividindo o preço de venda pelo valor de arrendamento solicitado pelos proprietários em diferentes mercados durante o terceiro trimestre de 2025. .Imobiliário animado com descida de taxas