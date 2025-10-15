Reposição de três dias de férias no setor público é possibilidade para o Governo, diz sindicato

O Governo está a considerar repor três dias de férias na Função Pública, perfazendo 28 dias. A garantia foi deixada pela presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Maria Helena Rodrigues.A própria esteve à conversa com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, durante esta quarta-feira, 15 de outubro, no Ministério das Finanças. Na base da conversa estiveram as negociações que incidem sobre as condição de trabalho no setor. A membro do Governo prometeu que vai "estudar a nossa proposta", colocando em cima da mesa a reposição faseada dos três dias, com a possibilidade de ser somado "um por cada ano". Em causa estão três dias de férias que eram atribuídos aos trabalhadores, até serem removidos durante a intervenção da Troika em Portugal, em 2014.Inalterada está a proposta de subidas dos salários para 2026, na ordem de 56,28 euros até aos cerca de 2.600 euros, ou um acréscimo de 2,15% para quem recebe mais. Ainda assim, o futuro pode trazer uma "evolução mais positiva", já que o tema "não é inegociável", da perspetiva do Governo, indicou a líder sindical..Programa da AD prevê salário mínimo nacional de 1100 euros e nenhum pensionista abaixo de 870 euros.AD “sobe” metas do salário mínimo em 100 euros e do salário médio em 250 euros.Lei laboral: Governo propõe dias extra de férias sem perda de benefícios e fim das restrições ao outsourcing