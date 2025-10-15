DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Reposição de três dias de férias no setor público é possibilidade para o Governo, diz sindicato

A garantia é da presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), que reuniu com a secretária de Estado do setor. O Governo vai "estudar" a proposta apresentada pelos sindicalistas.
Presidebte do STE, Maria Helena Rodrigues. Foto: D.R.
Presidebte do STE, Maria Helena Rodrigues. Foto: D.R.
Publicado a

O Governo está a considerar repor três dias de férias na Função Pública, perfazendo 28 dias. A garantia foi deixada pela presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Maria Helena Rodrigues.

A própria esteve à conversa com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, durante esta quarta-feira, 15 de outubro, no Ministério das Finanças. Na base da conversa estiveram as negociações que incidem sobre as condição de trabalho no setor.

A membro do Governo prometeu que vai "estudar a nossa proposta", colocando em cima da mesa a reposição faseada dos três dias, com a possibilidade de ser somado "um por cada ano". Em causa estão três dias de férias que eram atribuídos aos trabalhadores, até serem removidos durante a intervenção da Troika em Portugal, em 2014.

Inalterada está a proposta de subidas dos salários para 2026, na ordem de 56,28 euros até aos cerca de 2.600 euros, ou um acréscimo de 2,15% para quem recebe mais. Ainda assim, o futuro pode trazer uma "evolução mais positiva", já que o tema "não é inegociável", da perspetiva do Governo, indicou a líder sindical.

Presidebte do STE, Maria Helena Rodrigues. Foto: D.R.
Programa da AD prevê salário mínimo nacional de 1100 euros e nenhum pensionista abaixo de 870 euros
Presidebte do STE, Maria Helena Rodrigues. Foto: D.R.
AD “sobe” metas do salário mínimo em 100 euros e do salário médio em 250 euros
Presidebte do STE, Maria Helena Rodrigues. Foto: D.R.
Lei laboral: Governo propõe dias extra de férias sem perda de benefícios e fim das restrições ao outsourcing
função pública
STE
Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt