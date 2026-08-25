Reprogramação das Agendas Mobilizadoras eleva investimento total para 7,3 mil milhões

A reprogramação das Agendas Mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) permitiu incorporar 311 novos produtos, processos e serviços, incluindo satélites, um avião ligeiro e terapias inovadoras, elevando o investimento total para 7.300 milhões de euros.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial destaca que as Agendas Mobilizadoras e as Agendas Verdes “foram das áreas mais valorizadas nas reprogramações e revisões do PRR, elevando a sua dotação inicial de 930 milhões de euros para os cerca de 3.000 milhões de euros, destinados a apoiar 51 destas agendas”.

“Este reforço permitiu desenvolver, entre outros projetos, mais satélites, uma aeronave ligeira para dupla solução de uso militar e civil, e terapias inovadoras no âmbito da saúde”, concretiza.

Segundo o ministério de Castro Almeida, a reprogramação permitiu um “aumento da ambição” em 30 dos projetos apresentados pelos consórcios promotores, elevando o total de investimento para 7.300 milhões de euros, permitindo incorporar 311 novos produtos, processos e serviços (PPS) e “aumentando significativamente os resultados tecnológicos, industriais e comerciais associados ao investimento”.

Entre as 30 Agendas reforçadas, o executivo aponta os exemplos da New Space Portugal, que “reforçou substancialmente as capacidades nacionais no setor espacial, nomeadamente através da expansão da Constelação Atlântico para 11 satélites”, e da Aero.Next Portugal, que desenvolveu, por exemplo, um trem retrátil em material compósito e uma aeronave regional ligeira para uma solução de duplo uso civil e militar.

Outros dos exemplos avançados são a Health from Portugal, que trabalha no desenvolvimento de áreas como terapias inovadoras, rastreio do cancro do ovário e inteligência artificial aplicada à imagiologia médica, a Route 25, que “aprofunda a aposta nacional na mobilidade autónoma e inteligente”, a R2UTechonologies, que desenvolve na construção sistemas modelares e reutilizáveis, e a Vine and Wine Portugal, que criou uma adega digital inteligente, veículos agrícolas autónomos e sensorização e monitorização das vinhas.

No total, as 51 Agendas Mobilizadoras traduziram-se em 1.200 novos PPS com o desenvolvimento já concluído, envolvendo 1.100 empresas e centros de investigação, representando 11.000 novos empregos altamente qualificados e mobilizando 7.300 milhões de euros de investimento.

“O número de PPS que estava inicialmente fixado era de 959, tendo terminado em 1.270”, detalha o ministério.

Citado no comunicado, o ministro da Economia e da Coesão Territorial destaca as Agendas Mobilizadoras e as Agendas Verdes como “uma das melhores componentes do PRR”, já que “representam uma transformação estrutural da economia portuguesa”.

“O seu reforço potenciou a criação de valor em áreas estratégicas como a saúde, aeronáutica e espaço, mobilidade sustentável, energia, digitalização industrial, biotecnologia, economia do mar, floresta e construção, entre outras”, concretiza Castro Almeida, acrescentando que “estes consórcios permitiram aproximar a ciência das empresas, reforçando a intensidade tecnológica de que a economia nacional necessita para dar um salto qualitativo no seu crescimento”.