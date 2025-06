Reserva Federal dos EUA já prevê três descidas de taxas de juro em 2024

As taxas de juro da maior economia do mundo, os Estados Unidos, ficaram estabilizadas em máximos de 22 anos, mas a Reserva Federal (Fed, o banco central do país) sinalizou que as suas taxas diretoras podem descer de forma mais significativa no próximo ano, porque a atividade está a aterrar (suavemente, dizem os economistas) e a inflação a descer mais rapidamente do que se esperava.