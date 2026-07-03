Reservas de voos para Oriente estão 30% abaixo do ano anterior

As reservas de voos para o Médio Oriente nos meses de verão estão a recuperar gradualmente apesar do conflito na região, embora ainda se mantenham 30% abaixo do ano passado, revelou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

De acordo com a informação divulgada pela IATA, as vendas antecipadas de bilhetes de avião em maio tiveram uma melhoria face à queda de 63% registada em março devido à escalada do conflito e em abril que registou uma queda de 44%.

Se a situação geopolítica na região não se agravar, a entidade prevê uma recuperação gradual do tráfego aéreo perdido, ao mesmo tempo que destacou a atratividade e a importância do território na rede global de transporte aéreo.

Quanto a outros mercados, a Europa registou uma descida de 9% em maio, apesar de ter alcançado um aumento de 2% em março, enquanto a América do Norte, a América Latina e a Ásia-Pacífico mantiveram níveis semelhantes aos de 2025, mas apresentaram uma queda quando comparados com os dados de março de 2026.

Segundo a IATA, parte da perda de dinamismo nas reservas nestas três grandes regiões deve-se ao aumento dos preços do combustível e dos bilhetes.

No entanto, a organização salientou também que esta evolução demonstra como a rede global responde a qualquer interrupção local, citando como exemplo a Ásia-Pacífico, que registou o maior aumento de reservas no auge da crise no Médio Oriente.