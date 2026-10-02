Reservas turísticas via plataformas online sobem 5,3% no 2.º trimestre na UE

O número de dormidas turísticas reservadas através de plataformas online aumentou 5,3% para 258,8 milhões de noites na União Europeia (UE), no segundo trimestre, divulga esta sexta-feira o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico da UE, entre abril e junho, os turistas passaram 258,8 milhões de noites em alojamentos de curta duração na UE reservados através da Airbnb, Booking ou Expedia.

No segundo trimestre de 2026, o número total de pernoitas aumentou 5,3% (13,1 milhões) em comparação com o período homólogo e 23,9% (50 milhões) em relação ao mesmo trimestre de 2024.

De acordo com os dados mais recentes, relativos ao primeiro trimestre do ano, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo (1,98 milhões) e do Algarve (1,24 milhões) foram as que, em Portugal, mais dormidas atraíram através de plataformas online.

Entre janeiro e março, as regiões mais populares para alojamentos de aluguer de curta duração reservados através de plataformas online foram as Ilhas Canárias, em Espanha, e a região de Rhône-Alpes, em França (8,8 milhões de noites cada), bem como a Andaluzia, também em Espanha (8,3 milhões de noites).