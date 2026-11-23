O ritmo de expansão do setor privado na zona euro permaneceu inalterado durante o mês de novembro, registando pelo quinto mês consecutivo um desempenho em terreno positivo. Os dados preliminares do índice PMI composto da S&P Global situaram-se nos 51,7 pontos — exatamente o mesmo patamar verificado em outubro —, refletindo uma aceleração expressiva da economia alemã que acabou por compensar a trajetória de contração observada em França.

O desempenho no motor económico europeu atingiu o nível mais elevado desde março de 2022. Em sentido oposto, a economia francesa assinalou uma redução da atividade pelo segundo mês consecutivo, registando a maior quebra no espaço de meio ano e aprofundando o hiato entre as duas maiores potências do bloco para valores sem paralelo nos últimos seis anos. Nas restantes geografias da união monetária, o crescimento avançou a um ritmo modesto, traduzindo a cadência mais lenta dos últimos seis meses.

O volume de encomendas globais continuou a registar uma trajetória ascendente e superou os registos do mês anterior, embora a procura externa tenha desacelerado para o ritmo mais brando dos últimos três meses. No âmbito dos custos, verificou-se uma moderação nas pressões inflacionistas: a subida dos encargos com fatores de produção recuou para o valor mais baixo em três meses e os preços finais praticados pelas empresas cresceram ao ritmo mais contido desde agosto.

No mercado laboral, o nível de emprego apresentou uma evolução estável. A indústria transformadora liderou a criação de postos de trabalho ao ritmo mais acelerado em três anos e meio, ao passo que o setor dos serviços voltou a cortar postos de trabalho pelo segundo mês consecutivo. Apesar da estabilização operacional, as perspetivas dos empresários a 12 meses deterioraram-se pelo quarto mês seguido, caindo para o "mínimo desde maio passado".

Apesar da "persistente resiliência económica" evidenciada pelos números globais, o economista-chefe da S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, adverte para a existência de "preocupantes divergências" no seio da zona euro. O responsável assinala que a conjuntura atual dá força aos analistas que defendem um novo agravamento das taxas diretoras por parte do Banco Central Europeu em dezembro, estimando contudo que os dados apontam para uma progressão do produto interno bruto "próximo de 0,3% no quarto trimestre".