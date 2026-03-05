Retalho da UE avança 2,3% em janeiro e Portugal regista terceira maior subida mensal

As vendas no comércio a retalho aumentaram 2% em janeiro na área do euro e 2,3% na União Europeia, indica esta quinta-feira, 5, o Eurostat.

Na comparação mensal (com dezembro), o volume de vendas recuou 0,1% na zona euro e avançou 0,1% no conjunto dos 27 Estados‑membros. Portugal destacou‑se com a terceira maior subida mensal, de 2%.

No confronto homólogo (janeiro de 2026 face a janeiro de 2025), Portugal registou um crescimento de 4,7%. Entre os Estados‑membros com dados disponíveis, os maiores aumentos homólogos foram observados no Luxemburgo (+24,7%), Lituânia (+9,3%) e Estónia (+8,7%), enquanto a Eslováquia (‑3,1%) e a Eslovénia (‑1,5%) acusaram os únicos recuos.

Ao analisar a variação mensal por país, as maiores subidas em volume foram na Estónia (+4,4%), Letónia (+2,8%) e Portugal (+2,0%). As quedas mais acentuadas registaram‑se na Eslováquia (‑3,5%), Eslovénia (‑1,9%) e Croácia (‑1,3%).