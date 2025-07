Retoma da alta velocidade mas com atrasos nas obras

Em novembro de 2019, o ministro assumiu os atrasos e atravessou-se com um possível regresso da CP à era pré-Refer e desfazer a IP, que junta a gestão das estradas com a rede de caminho-de-ferro: "Carril de um lado e comboio do outro é uma coisa que me faz muita confusão", assumiu numa conferência na sede da IP, no Pragal. Em 2021, contudo, Pedro Nuno Santos já admitia manter a IP tal como está, para aproveitar que as receitas das portagens financiem as obras sobre carris a partir de 2030.