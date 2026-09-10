Ricardo Reis terá sido afastado da corrida a economista-chefe do FMI por críticas a Trump

O economista português Ricardo Reis, professor na London School of Economics, terá sido afastado da corrida a ser economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) por ter criticado a política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, avançou o jornal britânico Financial Times esta quinta-feira.

O jornal noticia que Reis era o principal candidato para ocupar o cargo e chegou mesmo a ser preparado o anúncio da sua nomeação. Porém, de acordo com três fontes contactadas pelo Financial Times, declarações contra a política económica de Trump acabaram por afastá-lo no último minuto.

Em vez de Reis, o FMI acabou por nomear Silvana Tenreyro, antiga economista do Banco de Inglaterra, em julho. O jornal especializado diz que a economista nascida na Argentina também se mostrou contra as tarifas, embora de forma menos vocal.

O jornal menciona dois exemplos de declarações de Ricardo Reis contra as tarifas. A primeira foi na sua conta na rede social X, onde avisou em abril de 2025 que as tarifas globais anunciadas pelo norte-americano iriam causar um aumento na inflação.