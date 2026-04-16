Ritmo de crescimento de produção industrial chinesa abranda para 5,7% em março

A produção industrial na China cresceu 5,7%, em termos homólogos, em março, abrandando 0,6% face ao ritmo registado no primeiro bimestre, segundo dados divulgados esta quinta-feira, 16, pelo Gabinete Nacional de Estatística chinês.

O valor superou as previsões dos analistas, que apontavam para uma desaceleração mais acentuada, para cerca de 5,5%.

Entre os três grandes setores considerados, o que mais cresceu foi o da indústria transformadora (+6%), seguido do setor mineiro (+5,7%) e o de produção e fornecimento de eletricidade, aquecimento, gás e água (+3,5%).

No conjunto do primeiro trimestre, a produção industrial aumentou 6,1%, o que representa um avanço de 1,1% face ao último trimestre de 2025, destacou a entidade estatística.

A instituição divulgou também dados sobre as vendas a retalho, indicador-chave do consumo, que desaceleraram para 1,7% em março, em termos homólogos, face a 2,8% em fevereiro, mês marcado pelas celebrações do Ano Novo Lunar.

Apesar do efeito sazonal, os analistas esperavam uma desaceleração menos acentuada, para cerca de 2,3%.

A taxa oficial de desemprego urbano subiu de 5,3% para 5,4% em março, contrariando as previsões de uma descida para 5,2%.

O investimento em ativos fixos registou um aumento de 1,7% no primeiro trimestre, após ter passado de um crescimento de 3,2% em 2024 para uma queda de 3,8% em 2025, penalizado pela crise no setor imobiliário.

O valor ficou ligeiramente abaixo do crescimento de 1,8% registado entre janeiro e fevereiro.

Os dados evidenciam um contraste entre o forte crescimento do investimento em infraestruturas (+8,9%) e na indústria transformadora (+4,1%) e a queda acentuada no setor imobiliário, cujo investimento recuou 11,2%.

O Gabinete Nacional de Estatística indicou ainda que as vendas de imóveis, medidas em área de construção, caíram 10,4% entre janeiro e março, em termos homólogos, prolongando uma tendência de descidas significativas ao longo dos últimos quatro anos.