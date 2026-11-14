"Robôs que saltam são para exibir". Oversonic desafia a moda dos bípedes na indústria
Enquanto gigantes norte-americanos e concorrentes asiáticos competem em demonstrações de ginástica e saltos acrobáticos de autómatos bípedes, a italiana Oversonic Robotics escolheu deliberadamente retirar as pernas da equação.
Criada em 2020 na região de Milão e presente na Web Summit a demonstrar o seu modelo industrial RoBee R20 no espaço da Intel, a tecnológica assentou o tronco humanoide do seu robô numa plataforma móvel omnidirecional – uma base equipada com rodas especiais que lhe permite deslocar-se instantaneamente em qualquer direção sem precisar de espaço de manobra ou raio de viragem. Isto facilita a navegação em corredores fabris estreitos. Uma decisão que Fabio Puglia, presidente e cofundador da empresa, descreve como a “única via realista” para transformar protótipos de laboratório em ferramentas de trabalho viáveis.
"O nosso principal objetivo é criar e implementar um produto real e seguro", diz Fabio Puglia ao DN/Dinheiro Vivo. "Acreditamos que o formato bípede pode vir a ser uma solução no futuro para retalho ou consumo, mas hoje não. Antes disso, precisamos de consolidar e robustecer a tecnologia. Não podemos continuar fechados em centros de investigação ou universidades. Temos de ir para o mundo real para perceber os limites da tecnologia, como a podemos usar e melhorar o desempenho e a segurança. Por isso, optámos desde o início por rodas omnidirecionais, que garantem o melhor compromisso e nos permitiram obter todas as certificações necessárias para ter unidades a faturar e a operar em fábricas".
Concebidos para libertar os trabalhadores de tarefas repetitivas, fisicamente exigentes e penosas para os seres humanos, estes robôs combinam inteligência artificial com algoritmos tradicionais para atingir uma precisão determinística de 1 milímetro e uma precisão cognitiva de 3 milímetros na execução das operações.
Ao contrário da narrativa dominante no setor, a Oversonic operou a transição para o mundo real sem recorrer às rondas astronómicas de capitais de risco que irrigam o ecossistema de Silicon Valley. Nascida do trabalho de seis engenheiros e hoje com 120 colaboradores, a empresa fechou diferentes rondas de investimento que somam cerca de 50 milhões de euros. "É quase um recorde atingir este resultado com uma quantia tão modesta", sublinha o cofundador, atribuindo o percurso ao foco estrito no produto industrial e na resposta direta à procura fabril.
A transparência estende-se ao modelo económico. O RoBee é comercializado a 140.000 euros por unidade, diz o CEO, associado a uma anuidade de 10.000 euros em modelo de subscrição que assegura manutenção mecânica e as atualizações contínuas da plataforma de software (BeeOS). A médio prazo, a empresa admite migrar de forma integral para o modelo de "robot-as-a-service", admite.
Independência da rede e validação no chão de fábrica
No plano da arquitetura computacional, a Oversonic demarcou-se da dependência crítica de infraestruturas externas na nuvem ou de redes 5G e 6G. Através de uma parceria com a Intel, que equipa o robô com processadores Core Ultra Series 3 combinados com a plataforma proprietária BeeOS, cerca de 90% do processamento de dados e controlo analítico é executado diretamente a bordo do robô. O recurso a servidores locais nas instalações do cliente limita-se ao treino periódico de modelos visuais pesados e à gestão de frotas, explica este responsável. Assim, caso a rede falhe, o robô mantém a operação sem interrupções.
Essa autonomia viabilizou a certificação do RoBee como robô colaborativo (cobot) e a sua homologação pela norma ISO 14644-1 (classe 6 para salas limpas), requisito imperativo para indústrias onde qualquer partícula em suspensão arruína a produção.
O resultado prático traduz-se em clientes no terreno. Puglia confirma que o RoBee está implementado em fábricas de produção automóvel da Stellantis e, em grande escala, nas unidades de semicondutores da STMicroelectronics na Europa e na Ásia (excluindo a China) — empresa que é, em simultâneo, cliente fabril e acionista da Oversonic.
A meta para os próximos cinco anos passa por instalar o sistema em "milhares de fábricas" entre a Europa e os Estados Unidos.
Hospitais pediram robôs por falta de enfermeiros
A par da automação industrial, a Oversonic tem já em ensaios no terreno uma versão médica do seu robô humanoide, homologada como dispositivo médico de classe 1 e a preparar a certificação de classe 2A para o final do próximo ano. O projeto decorre na Fundação Santa Lucia, em Roma — focado na reabilitação neurológica de doentes com sequelas de AVC e doença de Parkinson —, e na unidade de cuidados intensivos pediátricos de Bérgamo.
De acordo com Fabio Puglia, esta vertente clínica não nasceu de um plano estratégico, mas de solicitações diretas das equipas de saúde para atenuar a escassez crónica de enfermeiros e cuidadores. "Em Bérgamo há cerca de 20 camas e enfrentam sérias dificuldades para mobilizar pequenos pacientes que permanecem internados durante meses. Precisavam de apoio para realizar exercícios ligeiros de mobilização durante o período noturno", revela o responsável.
Equipado com mãos macias e algoritmos colaborativos de segurança, o robô assume tarefas de mobilização mecânica, revelando reações sociológicas distintas: "Os doentes mais jovens confiam de imediato na tecnologia; os homens mais velhos mostram-se um pouco mais resistentes. Não se trata apenas de cinemática ou mecânica, mas de interação psicológica profunda entre humano e robô."