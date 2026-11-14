"Robôs que saltam são para exibir". Oversonic desafia a moda dos bípedes na indústria

Concebidos para libertar os trabalhadores de tarefas repetitivas, fisicamente exigentes e penosas para os seres humanos, estes robôs combinam inteligência artificial com algoritmos tradicionais para atingir uma precisão determinística de 1 milímetro e uma precisão cognitiva de 3 milímetros na execução das operações.

Ao contrário da narrativa dominante no setor, a Oversonic operou a transição para o mundo real sem recorrer às rondas astronómicas de capitais de risco que irrigam o ecossistema de Silicon Valley. Nascida do trabalho de seis engenheiros e hoje com 120 colaboradores, a empresa fechou diferentes rondas de investimento que somam cerca de 50 milhões de euros. "É quase um recorde atingir este resultado com uma quantia tão modesta", sublinha o cofundador, atribuindo o percurso ao foco estrito no produto industrial e na resposta direta à procura fabril.

A transparência estende-se ao modelo económico. O RoBee é comercializado a 140.000 euros por unidade, diz o CEO, associado a uma anuidade de 10.000 euros em modelo de subscrição que assegura manutenção mecânica e as atualizações contínuas da plataforma de software (BeeOS). A médio prazo, a empresa admite migrar de forma integral para o modelo de "robot-as-a-service", admite.

Independência da rede e validação no chão de fábrica

No plano da arquitetura computacional, a Oversonic demarcou-se da dependência crítica de infraestruturas externas na nuvem ou de redes 5G e 6G. Através de uma parceria com a Intel, que equipa o robô com processadores Core Ultra Series 3 combinados com a plataforma proprietária BeeOS, cerca de 90% do processamento de dados e controlo analítico é executado diretamente a bordo do robô. O recurso a servidores locais nas instalações do cliente limita-se ao treino periódico de modelos visuais pesados e à gestão de frotas, explica este responsável. Assim, caso a rede falhe, o robô mantém a operação sem interrupções.

Essa autonomia viabilizou a certificação do RoBee como robô colaborativo (cobot) e a sua homologação pela norma ISO 14644-1 (classe 6 para salas limpas), requisito imperativo para indústrias onde qualquer partícula em suspensão arruína a produção.