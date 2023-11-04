Rogério Nogueira reeleito coordenador da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa

A lista A, da atual direção da Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, venceu as eleições para aquele órgão realizadas quinta-feira e hoje, com 3.406 votos (40,5%) favoráveis, assegurando a eleição de 5 de 11 representantes dos trabalhadores.."É uma vitória de todos os trabalhadores. Continuaremos, tal como até agora, a fazer por merecer a confiança dos trabalhadores da Autoeuropa e a trabalhar diariamente para uma melhoria das suas condições de trabalho e dos seus salários", disse à agência Lusa Rogério Nogueira, que, face aos resultados eleitorais, deverá permanecer como coordenador da CT da Autoeuropa..De acordo com os resultados divulgados pela CT da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, a lista D, ligada ao Sindicato dos Trabalhadores do Sector Automóvel (STASA), ficou em segundo lugar com 887 votos (26%), a lista C, apoiada pela CGTP, obteve o terceiro lugar com 598 votos (17,6%), e a lista B, independente, conseguiu apenas 364 votos (10,7%)..No ato eleitoral foram ainda apurados 108 votos brancos, 71 nulos e 1.476 abstenções..Face aos resultados eleitorais, a lista A, da direção cessante, vai ter cinco eleitos na CT, mais um dos que tinha até agora, a lista D três eleitos, a lista C dois e a lista B apenas um..A negociação dos aumentos salariais para o próximo ano deverá ser uma das primeiras preocupações da nova CT, dado que o acordo laboral em vigor na Autoeuropa termina no final do ano.