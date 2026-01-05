Ronda de avaliações ao ‘rating’ de Portugal arranca com DBRS a 16 de janeiro

As avaliações à dívida soberana portuguesa em 2026 arrancam já este mês, com a DBRS a 16 de janeiro, enquanto a Moody's é a última agência de 'rating' a pronunciar-se.A primeira agência de notação financeira a avaliar Portugal será então a DBRS já no dia 16 de janeiro, que atualmente tem uma avaliação de ’A’ (elevado) com perspetiva estável.Segue-se a S&P, cuja notação é de ‘A+’ com a perspetiva estável, a 27 de fevereiro e a Fitch ('A' com ‘outlook’ estável) a 06 de março.Já a alemã Scope, que avalia Portugal em 'A' com perspetiva positiva, tem uma decisão calendarizada para dia 03 de abril e a DBRS prevê uma segunda revisão a 15 de maio.A Moody's é a última nesta ronda, pronunciando-se pela primeira vez sobre a dívida soberana portuguesa a 22 de maio, sendo que atualmente atribui a Portugal uma classificação de 'A3', com perspetiva estável.A S&P tem uma segunda avaliação prevista para 28 de agosto, a Fitch para 04 de setembro e a Scope para 02 de outubro. A DBRS este ano tem três revisões agendadas, sendo a terceira a 13 de novembro.A última avaliação do ano será da Moody's a 20 de novembro.Estes calendários são apenas indicativos, sendo que as agências poderão também decidir não se pronunciar.O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.O Governo prevê atingir este ano, segundo as projeções inscritas no Orçamento do Estado para 2026, um excedente orçamental de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) e um rácio da dívida pública de 87,8% do PIB.O executivo projeta ainda um crescimento económico de 2,3% este ano..Moody's mantém rating de Portugal num nível bom e com perspetiva "estável"