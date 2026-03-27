Rússia acusou EUA de querer controlar os gasodutos Nord Stream no Báltico

A Presidência russa acusou esta sexta-feira, 27, os Estados Unidos de pretender obter o controlo dos gasodutos russos Nord Stream, que ligam a Rússia à Alemanha, inutilizados após sabotagem em 2022.

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, disse em conferência de imprensa que "é evidente" que os Estados Unidos estão concentrados no controlo dos gasodutos que pertenciam a uma empresa internacional "com a participação de [outras] empresas estrangeiras".

Peskov acrescentou que a propriedade dos gasodutos Nord Stream pertencem à empresa estatal russa Gazprom referindo que não estão operacionais e que "um deles está destruído" e a deteriorar-se de dia para dia.

Anteriormente, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse à imprensa francesa que "Washington procura dominar os mercados globais de energia", incluindo os gasodutos russos no Mar Báltico.

Em 2024, o jornal norte-americano Wall Street Journal noticiou que um investidor norte-americano, Stephen P. Lynch, estava a tentar comprar o gasoduto Nord Stream 2, cujo ramal ainda se mantém intacto.

Por outro lado, o porta-voz do Kremlin negou que a Rússia esteja a tentar pressionar os Estados Unidos com uma alegada paragem das operações do Consórcio do Gasoduto do Cáspio (KTK) no Mar Negro, depois de ter sido questionado sobre esta possibilidade.

"A resposta é muito simples: isso é mentira. Além dos nossos parceiros norte-americanos, os nossos parceiros do Cazaquistão também estão presentes, e a Rússia continua a ser um garante fiável da segurança energética global", afirmou Peskov.

Uma secção do gasoduto Nord Stream, no Báltic, foi alvo de um ato de sabotagem, atribuído à Rússia, em setembro de 2022.

A Rússia negou a autoria da ação que destruiu partes do gasoduto.