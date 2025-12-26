Rússia prevê aumento de 2% na extracção de petróleo em 2026

O vice‑primeiro‑ministro russo, Alexandr Nóvak, anunciou que a produção de crude deverá manter‑se em 516 milhões de toneladas em 2025, igualando o nível de 2024, e subir cerca de 2% em 2026, até 525 milhões de toneladas.Nóvak afirmou em entrevista à televisão pública que o Executivo baseia as suas projeções num preço médio do Brent entre 69 e 70 dólares por barril, adoptando uma metodologia conservadora na estimação dos preços. Para o médio prazo, Moscovo pretende elevar a produção para cerca de 540 milhões de toneladas e manter‑se nesses patamares.O governante sublinhou a importância de prosseguir com medidas que garantam as condições necessárias para atingir e sustentar esses níveis de extracção, sem detalhar iniciativas específicas para o efeito..Rússia vai diminuir produção de petróleo em 470 mil barris diários