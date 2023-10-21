Rui Calçada: "Tenho dificuldade em compreender os atrasos na renovação das linhas" férreas

À beira de completar um ano como diretor da maior faculdade da Universidade do Porto, Rui Calçada mostra-se bastante crítico dos atrasos nas obras do programa de investimentos Ferrovia 2020. Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o também especialista em material circulante e em via férrea salienta a necessidade de se construir uma nova ligação sobre carris entre Lisboa e Porto e ainda defende "não encontrar qualquer razão técnica para os atrasos que se têm verificado na Linha da Beira Alta", a via que permite escoar as mercadorias do litoral centro e norte do país para Espanha. A futura estação de comboio no Hospital de São João, na Linha de Leixões, é perto da FEUP? É muito perto e é perfeitamente visível da nossa faculdade. É praticamente contígua à Circunvalação na nossa zona. Que diferença faria para a vossa faculdade e para o pólo da Asprela o regresso do serviço de passageiros a esta linha? Teria um impacto super positivo. Basta pensar que uma ligação direta entre a Asprela e a estação de Campanhã permitiria poupar muitos minutos de viagem. Se este investimento for articulado com outros meios de transporte, nomeadamente com o metro, poderia formar um importante anel de ligação e ajudar a minimizar o problema da habitação. Os estudantes poderiam viver um pouco mais distantes da FEUP, mas não necessariamente demorariam mais tempo a chegar aqui, que é o ponto mais importante. Também ajudaria a reduzir a pegada ecológica e permitiria fazer outras atividades. Tornaria outras zonas do Grande Porto mais atrativas. O plano Ferrovia 2020 acumula atrasos e há mesmo obras que só vão ficar prontas em 2027. Isto põe em causa a engenharia portuguesa? Os atrasos preocupam-me muito. Trabalho com a ferrovia desde 1992. Vi sempre Portugal a ficar para trás nos investimentos, ao contrário do que aconteceu com Espanha. Nesse ano, foi inaugurada a primeira linha de alta velocidade (Madrid-Sevilha), que muitos recearam que se tornasse num "elefante branco". Pelo contrário, é um caso enorme de sucesso. Portugal não avançou para isso na altura e perdeu um ciclo importante de investimento. Houve alguma perda de conhecimento em Portugal nos últimos anos. Exemplo disso foi a fusão entre a Estradas de Portugal e a Refer. São dois sistemas completamente diferentes e na altura achou-se que iriam existir ganhos importantes com a operação. Na Europa, só havia uma experiência do género e os colegas dessa empresa sempre nos disseram que essa fusão tinha sido um falhanço total. Em Portugal, o setor das estradas dominava totalmente sobre a ferrovia que limitou o desenvolvimento do caminho-de-ferro. Havia mesmo quem dizia que o futuro estava nos camiões autónomos... o que não se provou, pelo contrário. Houve uma enorme perda de quadros também por não se terem feitos investimentos nos últimos anos. Os únicos investimentos que eram feitos só serviam para a manutenção do sistema. São necessários vários anos para recuperar as capacidades de engenharia. Tem havido obras nos metropolitanos de Lisboa e do Porto, há estradas a serem construídas ao abrigo do PRR e aí parece que não há atrasos significativos como na ferrovia. O desenvolvimento de projetos ferroviários demora entre seis e oito anos. Isto não cabe nos ciclos políticos normais. Os políticos gostam de ver as suas próprias realizações enquanto estão no poder. Na ferrovia não é bem assim, seja na infraestrutura seja no material circulante. Há um planeamento e tempo de execução bastante superiores. Do ponto de vista político, isso explica uma maior apetência pelo setor rodoviário em detrimento do ferroviário. O país está a pagar por isso ainda hoje. Os seis a oito anos para o desenvolvimento de projetos ferroviários aplicam-se apenas à construção de novas linhas ou também à renovação de infraestrutura? Aplicam-se apenas à construção de novas linhas. Tenho mais dificuldade em conseguir compreender os atrasos na renovação da infraestrutura existente. A Linha da Beira Alta era para estar encerrada durante nove meses. Depois, passou para ano e meio. A reabertura passou a estar prevista para novembro. Neste ano, não há previsões. O que se passou neste processo? Má gestão de expectativas? Mesmo considerando que os procedimentos concursais conduzem a cada vez maior conflitualidade, não consigo encontrar qualquer razão técnica para os atrasos que se têm verificado na Linha da Beira Alta. Não se está a fazer nada de revolucionário, não há qualquer risco tecnológico, é um sistema absolutamente conhecido. Havendo um bom planeamento, não haveria razões para grandes desvios temporais. É desta que vamos ter uma nova linha Lisboa-Porto? Em Portugal, vamos usar tecnologia completamente validada. Só temos de a aplicar. Todos os estudos internacionais mostram que a distância entre Lisboa e Porto cumpre os critérios para aplicar-se uma ligação de alta velocidade. O objetivo de 1 hora e 15 minutos, a ser cumprido, elimina o avião e qualquer outro meio de transporte. Se não construirmos a nova linha, vamos continuar com uma infraestrutura que não tem capacidade para suportar mais comboios. A Linha do Norte tem muitas deficiências por ter sido feito no final do século XIX. Tem veículos a circular em velocidades muito distintas. Se tiver. A nova linha Lisboa-Porto deve ser só para passageiros ou também deve incluir mercadorias? Deve ser só para passageiros. Se libertarmos a Linha do Norte e esta passar a ter praticamente todos os comboios à mesma velocidade, teremos muito mais facilidade em aumentar capacidade de transporte de mercadorias e os comboios suburbanos. A homogeneização das velocidades também reduz os custos com a manutenção da via férrea. Avançar com a alta velocidade poderá vir a prejudicar outras obras ferroviárias no país, por falta de capacidade de construção? Tudo o que for construção concorre para os recursos existentes. Se houver um maior volume de construção, será mais necessário recorrer a empresas internacionais. Havendo maior planeamento, poderia haver um maior contributo das empresas nacionais. Espero que as nossas empresas participem ativamente no processo e possam competir com outras, podendo abrir portas noutros países. Preocupa-o que estejam a ser feitas obras, com base em fundos europeus, que não reduzem os tempos de viagem? A infraestrutura estava tão degradada do ponto de vista tecnológico, que qualquer obra não é um desperdício de fundos europeus. Eram obras urgentes de atualização a nível tecnológico. Talvez estejam é a sobrepor-se no tempo: já deviam estar a pensar no próximo passo de modernização. Temos de aproveitar todos os fundos comunitários porque se isso não acontecer, outros países vão fazê-lo.