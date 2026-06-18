Rui Silvestre vai liderar transformação tecnológica da Comon

A transformação tecnológica da Comon, empresa do grupo de media Nova Expressão, vai ser liderada por Rui Silvestre. Esta nomeação materializa um passo estratégico no novo posicionamento da agência de inteligência e criatividade, focado em integrar nas suas práticas diárias a Inteligência Artificial (IA) e tecnologias emergentes, diz a Comon em comunicado.

Rui Silvestre é licenciado em Ciências da Computação no ISCTE e conta mais de 20 anos de experiência em Engenharia de Software, desenvolvimento de produto e sistemas de IA. Já trabalhou em empresas globais, como o HSBC, Emirates e Deutsche Bahn.

Nas novas funções, Rui Silvestre terá a responsabilidade de implementar tecnologias de IA fiáveis e escaláveis para qualquer perfil de cliente, diz a Comon.

No comunicado, Ricardo Pereira, CEO da Comon, defende que “o mercado já passou a fase do deslumbramento e dos testes isolados". Agora, "as marcas precisam de parceiros que saibam criar infraestruturas tecnológicas robustas que transformem a operação. O percurso de Rui Silvestre traz outra maturidade técnica necessária para a agência.”

Na mesma nota de imprensa, Rui Silvestre afirma: Queremos ir além da automação básica e construir capacidades tecnológicas que estejam alinhadas com as necessidades dos nossos parceiros e clientes e que gerem valor tangível”.