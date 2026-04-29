Saldo comercial piora após queda de 6,4% das exportações

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta quarta-feira, 29, que, no primeiro trimestre de 2026, as exportações de bens caíram 6,4% e as importações aumentaram 2,6% face ao mesmo período de 2025, situação que agravou o saldo da balança comercial.

Nas estatísticas do comércio internacional do INE, excluídas as transações TTE (trabalhos por encomenda, sem transferência de propriedade), as exportações registaram um acréscimo de 1,1% e as importações aceleraram para um crescimento de 4,2%.

No quarto trimestre de 2025 ambos os fluxos tinham exibido recuos — 2,8% no caso das exportações e 4,2% no que diz respeito às importações — pelo que o primeiro trimestre de 2026 marcou um agravamento da trajetória de decréscimo das exportações e uma inversão na evolução das importações.