Saldo da dívida direta do Estado sobe 0,04% em março para 307 mil milhões

O saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em 306.965 milhões de euros no final de março, um acréscimo marginal de 0,04% face ao mês anterior, anunciou esta quinta-feira, 23, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

No seu boletim mensal, o IGCP explica que para esta variação “contribuiu, essencialmente, o aumento do saldo vivo de Obrigações do Tesouro (OT) em 1.275 milhões de euros e dos Certificados de Aforro (CA) em 279 milhões de euros”.

“Estas variações foram, no entanto, parcialmente compensadas pela diminuição dos Bilhetes do Tesouro (BT) em 803 milhões de euros, dos CEDIC [Certificados Especiais de Dívida Pública de Curto Prazo] em 440 milhões de euros e pela redução do saldo de Certificados do Tesouro (CT) em 182 milhões de euros”, acrescenta.

A nível dos CA, houve uma subida de 279 milhões de euros entre fevereiro e março, para um total de 41.154 milhões de euros vivos.

Em março foram amortizados 213 milhões de euros em certificados de aforro, contra a emissão de 491 milhões de euros neste mecanismo.

Já o saldo de CT baixou 182 milhões de euros, para 7.165 milhões, num mês em que apenas foram emitidos 17 milhões de euros e amortizados 199 milhões.