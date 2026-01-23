Saldo da dívida direta do Estado sobe 3,1% para 315,6 mil milhões em dezembro

O saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em 315.603 milhões de euros em 31 de dezembro de 2025, mais 3,1% do que no mês anterior, anunciou esta sexta-feira, 23, o IGCP.

Num comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública precisa que "para esta variação contribuiu, essencialmente, o aumento no saldo dos Certificados Especiais de Dívida Pública de Curto Prazo (CEDIC) em 15.140 milhões de euros e, em menor magnitude, o incremento do saldo de Certificados de Aforro (CA) em 431 milhões de euros".

"Os movimentos anteriores foram, no entanto, parcialmente compensados pela diminuição no saldo vivo do empréstimo ao European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), decorrente de uma amortização antecipada no montante de 2.500 milhões de euros, e por uma redução do saldo do empréstimo ao European Financial Stability Facility (EFSF) com a amortização parcial no montante de 1.525 milhões de euros", adianta o IGCP.

O IGCP refere ainda que "adicionalmente, o saldo vivo de Obrigações do Tesouro apresentou um decréscimo de 1.821 milhões de euros resultante de recompras efetuadas no mês de dezembro, bem como o saldo de Certificados do Tesouro (CT), que diminuiu 214 milhões de euros".