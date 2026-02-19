Economia

Saldo de viagens e turismo atinge recorde de 22.000 mil milhões de euros em 2025

Segundo o Banco de Portugal, as despesas de turistas estrangeiros em Portugal cresceram 5%, acima das de turistas portugueses em outros países.
FOTO: Gonçalo Villaverde
O saldo de viagens e turismo cresceu 1,1 mil milhões de euros em 2025, atingindo os 22 mil milhões de euros, o valor nominal mais elevado da série, divulgou esta quinta-feira, 19 de fevereiro, o Banco de Portugal (BdP).

No ano passado, as despesas de turistas estrangeiros em Portugal cresceram 5%, acima das de turistas portugueses em outros países, que aumentaram 4,5%, em termos homólogos.

As receitas turísticas em Portugal atingiram 29.131 milhões de euros, enquanto as despesas dos portugueses no estrangeiro foram de 7.155 milhões de euros, em 2025.

O saldo atingiu assim os 22 mil milhões de euros, um valor recorde na série estatística iniciada em 1948, que representa 7,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo o destaque do BdP, "os responsáveis pelas maiores receitas turísticas de Portugal foram os turistas residentes no Reino Unido (4,3 mil milhões de euros), na Alemanha (3,4 mil milhões de euros) e em França (3,2 mil milhões de euros)".

Os dados hoje divulgados pelo BdP são valores para a taxa de variação homóloga, tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal (também designadas por exportações ou créditos), como para as despesas de residentes em Portugal quando se deslocam a outros países (também designadas por importações ou débitos).

Banco de Portugal
Turismo
Viagens

