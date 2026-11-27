O valor investido pelos particulares em Certificados de Aforro (CA) totalizou 45.875 milhões de euros em outubro, registando-se um crescimento de 483 milhões face a setembro no saldo destes títulos de dívida pública, segundo dados do IGCP.

De acordo com o boletim mensal da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, hoje divulgado, “o saldo da dívida direta do Estado cifrou-se em 314.950 milhões de euros” em 31 de outubro, “o que representou um ligeiro acréscimo de 0,2% face ao mês anterior”.

A variação é “explicada, principalmente, pelo aumento do saldo vivo de Obrigações do Tesouro (OT) em 1.630 milhões de euros e de Certificados Especiais de Dívida Pública de Curto Prazo (CEDIC) em 760 milhões de euros, segundo uma nota explicativa do IGCP.

“No mesmo sentido, registou-se o aumento do saldo vivo dos Certificados de Aforro (CA) em 483 milhões de euros”, refere.

As variações foram “parcialmente compensadas pela diminuição do saldo vivo dos empréstimos concedidos pelo Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), decorrente de uma amortização, na maturidade, no montante de 2.200 milhões de euros, e pela redução dos Certificados do Tesouro (CT) em 175 milhões de euros”, diz ainda o IGCP.