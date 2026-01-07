Saldos impulsionam consumo no início do ano devido à "incerteza económica"

Quase metade dos consumidores portugueses (49%) aumentaram as compras pelo canal online durante os saldos de janeiro, segundo um estudo da Webloyalty. O levantamento indica que 71% dos inquiridos compraram pela internet nos últimos saldos, confirmando a importância deste período para a retoma do consumo no início do ano.A maioria dos consumidores (72%) prevê gastar o mesmo ou mais nos próximos saldos, sendo que 83% dos participantes no estudo dizem mesmo destinar um orçamento de até 200 euros, enquanto 17% espera ultrapassar esse valor. As categorias com maior intenção de compra são moda e acessórios (78%), perfumaria e beleza (38%), tecnologia (25%) e videojogos e brinquedos (13%).O perfil dominante do comprador online nos saldos é feminino (53%) e com idades entre os 31 e os 45 anos, seguido pelo grupo dos 46 aos 60 anos. Geograficamente, as maiores concentrações de consumo registaram‑se em Lisboa, Porto, Aveiro e Braga.“A incerteza económica e sociopolítica leva os consumidores a aproveitar os saldos para procurar oportunidades e gerir melhor o orçamento”, afirma Eduardo Esparza, VP General Manager da Webloyalty Ibéria & LATAM. “Ao mesmo tempo, os saldos permitem aos negócios atrair novos clientes no início do ano, apesar de margens mais estreitas”, conclui.O estudo sublinha ainda a consolidação do comércio eletrónico em Portugal, que deverá continuar a crescer com base na conveniência e na facilidade de comparação de preços oferecidas pelo canal online..Vendas no mercado da tecnologia disparam 71% em semana da Black Friday\n\n