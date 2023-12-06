Salto salarial afinal vai abranger 9600 técnicos superiores

Afinal são 9600 os técnicos superiores que em janeiro darão um salto salarial e não 40 mil, como tinha sido anunciado pelo Governo, após ter firmado o acordo com os sindicatos da UGT. A nova informação foi confirmada ao Negócios pelo próprio Governo. A justificação é o "acelerador de progressões" que só abrange quem tem 18 anos de serviço e reuniu seis pontos na avaliação de desempenho, detalha aquele jornal..Segundo fonte da Presidência do Conselho de Ministros, a valorização salarial iria incidir sobre o universo de 40 mil técnicos superiores, já no próximo ano, mas essa solução "implicava um reposicionamento imediato com valorização, logo em 2024, com perda de pontos, para a maioria dos técnicos superiores"..Diz ainda a mesma fonte ao Negócios "que essa acabou por não ser a solução que acolheu a concordância dos sindicatos, que preferiram a solução que garantisse que não havia perda de pontos, que em 2024 representará um aumento salarial para cerca de 9 mil trabalhadores, conforme informação partilhada com os sindicatos, dos quais 1250 técnicos superiores que passam para a nova posição de entrada (1.ª posição remuneratória) e cerca de oito mil que em 2024 reúnem condições para usufruir do "acelerador"".