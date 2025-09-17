Santos Pereira diz que lucros da banca são precisos para "economia funcionar bem"

Álvaro Santos Pereira defendeu esta quarta-feira, 17 de setembro, que prefere uma banca saudável e com lucros para que a economia "funcione bem", destacando também que é importante fomentar a consolidação bancária a nível europeu.Numa audição no âmbito da indigitação para o Banco de Portugal (BdP), Santos Pereira foi questionado pelo PCP sobre os elevados lucros da banca, defendendo que a rentabilidade dos bancos é essencial para a estabilidade do setor."Prefere uma banca lucrativa ou uma banca a pedir dinheiro dos contribuintes?", perguntou.Se a banca estiver muito frágil "também fica na mão de investimentos estrangeiros", apontou, sendo que quando os bancos "estão numa situação de fragilidade absoluta é muito difícil haver capital para os defender".Santos Pereira considerou ainda que é importante haver "consolidação bancária a nível europeu", que seria benéfica para o "fortalecimento do setor bancário e financeiro"."Fomentar essa consolidação é algo importante", defendeu.O futuro governador foi também questionado sobre as comissões bancárias, ao que respondeu que a melhor maneira de as baixar "tem a ver com a concorrência e aí as 'fintech' podem ajudar".Santos Pereira defendeu, assim, que através da concorrência, as instituições financeiras digitais ('fintech') podem ajudar a baixar as comissões.Já sobre as 'fintech' concederem crédito, salientou que estas instituições "têm um papel importante para aumentar a concorrência e os bancos tradicionais percebem que são muito ágeis em alguns segmentos".O responsável apontou que a inovação passa pelas 'fintech', acrescentando que gostaria que Portugal fosse "um país inovador". ."É essencial manter disciplina fiscal nos próximos anos", diz Álvaro Santos Pereira