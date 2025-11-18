DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Sarmento "bastante confiante" em excedente de pelo menos 0,3% do PIB este ano

O ministro de Estado e das Finanças disse esta terça-feira, 18, estar "bastante confiante" de que este ano se vai alcançar um saldo orçamental de pelo menos 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB).

Numa intervenção na conferência 'O Orçamento do Estado para 2026', organizada pela Ordem dos Economistas em Lisboa, Joaquim Miranda Sarmento recordou que no segundo trimestre "Portugal teve o terceiro maior saldo orçamental da zona euro".

Apesar de admitir que os saldos orçamentais em trimestres variam muito, apontou que os dados que já existem levam o Governo a estar bastante confiante de que Portugal vai terminar "o ano com um saldo orçamental de pelo menos 0,3% do PIB".

O ministro defendeu ainda que Portugal tem uma "situação orçamental robusta", reiterando que o "país não precisa de ter 'superavits' [excedentes] muito elevados, acima de 1%".

"O país precisa de pequenos 'superavits' para que, com aquilo que é o efeito de bola de neve, Portugal possa reduzir a dívida em três ou quatro pontos percentuais ao ano", considerou.

