Sarmento "bastante confiante" em excedente de pelo menos 0,3% do PIB este ano

O ministro de Estado e das Finanças disse esta terça-feira, 18, estar "bastante confiante" de que este ano se vai alcançar um saldo orçamental de pelo menos 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB).Numa intervenção na conferência 'O Orçamento do Estado para 2026', organizada pela Ordem dos Economistas em Lisboa, Joaquim Miranda Sarmento recordou que no segundo trimestre "Portugal teve o terceiro maior saldo orçamental da zona euro".Apesar de admitir que os saldos orçamentais em trimestres variam muito, apontou que os dados que já existem levam o Governo a estar bastante confiante de que Portugal vai terminar "o ano com um saldo orçamental de pelo menos 0,3% do PIB".O ministro defendeu ainda que Portugal tem uma "situação orçamental robusta", reiterando que o "país não precisa de ter 'superavits' [excedentes] muito elevados, acima de 1%"."O país precisa de pequenos 'superavits' para que, com aquilo que é o efeito de bola de neve, Portugal possa reduzir a dívida em três ou quatro pontos percentuais ao ano", considerou. .Baixo salário em Portugal deve-se a economia ser das menos avançadas da UE, diz Miranda Sarmento \n\n\n