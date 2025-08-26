SATA Air Açores contrai empréstimo de 20ME mediante garantia do Governo Regional

A companhia aérea SATA Air Açores vai contrair um empréstimo de 20 milhões de euros de apoio à tesouraria mediante uma garantia concedida pelo Governo Regional, foi publicado esta terça-feira, 26 de agosto, em Jornal Oficial.De acordo com o despacho, a Secretaria das Finanças, Planeamento e Administração Pública dos Açores “aprova as condições da ficha técnica do aval concedido” à transportadora aérea, que “encetou as diligências necessárias à contratualização de um empréstimo” de 20 milhões de euros.“A concessão de uma garantia pela região em relação à mencionada operação é condição necessária para a respetiva realização”, lê-se no documento.O empréstimo tem a duração de sete anos (com dois anos de carência) e uma taxa de juro equivalente à Euribor a seis meses acrescida de um ‘spread’ de 1,00%, segundo a ficha técnica.Entre as condições para a operação, contraída junto do banco BPI, está a manutenção da “participação integral, direta ou indireta, no capital da SATA Air Açores pelo Governo Regional dos Açores”.O Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) fundamenta a decisão com a resolução do Conselho do Governo Regional de julho de 2025 que autorizou a “concessão de garantias sobre empréstimos de bancos ou outras entidades financeiras” à SATA Air Açores no montante de 75 milhões de euros.Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).Atualmente estão a decorrer as negociações entre o Governo Regional e o consórcio Newtou/MS Aviation para a privatização da Azores Airlines, um processo que o executivo regional disse querer concluir até setembro.As duas companhias aéreas do grupo SATA, a Azores Airlines e a SATA Air Açores, fecharam 2024 com um prejuízo acumulado de 82,8 milhões de euros, mais do dobro do ano anterior, segundo dados divulgados pela empresa, em junho.No ano passado, a SATA Internacional - Azores Airlines (que opera de e para fora do arquipélago) registou um resultado líquido negativo de 71,2 milhões de euros, o que compara com um prejuízo de 26,08 milhões de euros em 2023.Já a SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas) reportou um resultado líquido negativo de 11,6 milhões de euros em 2024, contra 9,97 milhões de prejuízo no ano anterior.O prejuízo acumulado das duas companhias somou 82,8 milhões de euros no ano passado, mais do dobro dos 36 milhões reportados em 2023..851 mil malas terão sido extraviadas em Portugal em 2024. Idemnizações podem chegar aos 1,63 mil milhões\n