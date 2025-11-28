DN DN Brasil Men's Health Women's Health
SATA atrasa subsídios de Natal por ter de pagar 6,5 milhões para devolver avião

Companhia aérea irá fasear pagamento do 14º mês aos trabalhadores por ter de pagar 6,5 milhões de euros inerentes ao phase out antecipado da aeronave A330-200.
A SATA não irá conseguir liquidar os subsídios de Natal aos seus 1600 trabalhadores dentro dos prazos previstos e irá avançar com um pagamento faseado em duas partes. A empresa informou esta quinta-feira, 27, os trabalhadores de que terá de pagar 6,5 milhões de euros para a retirada de um avião da frota o que a impede de fazer face aos compromissos salariais.

"O inadiável pagamento final de 6,5 milhões de euros inerente ao phase out antecipado da aeronave A330-200, CS TRY, impactando de forma gravosa a tesouraria da empresa, condiciona a transferência do subsídio de Natal", refere a empresa num comunicado interno a que o DN teve acesso.

O phase out é um processo que corresponde à retirada de uma aeronave da frota no âmbito de um contrato de leasing, neste caso, antes da data prevista. Este processo implica custos que podem estar associados a uma compensação da devolução antecipada bem como aos gastos associados à manutenção obrigatória antes do retorno.

O conselho de administração da SATA refere que o pagamento do 14º mês será efetuado, desta forma, em duas parcelas: "a primeira no vencimento de novembro, correspondente a 30% do subsídio, de valor não inferior a 522,50 euros, assegurando-se o processamento da segunda parcela no valor remanescente até ao dia 15 de dezembro".

Na mesma comunicação, que chegou aos trabalhadores por email, a SATA "lamentar a situação" pedindo ainda "a melhor compreensão".

Recorde-se que esta semana o Governo Regional dos Açores aprovou uma garantia de 10 milhões de euros para a SATA, de forma a que empresa possa obter um empréstimo para reforçar a tesouraria.

