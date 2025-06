Sauditas já investiram mais de 800 milhões de euros desde que Ronaldo chegou

Cristiano Ronaldo abriu as portas e avisou que a Liga da Arábia Saudita iria tornar-se numa das melhores do mundo. Na altura, muitos duvidaram do que dizia, mas a verdade é que não foi preciso esperar muito tempo para se sentirem os ventos de mudança no futebol daquele país. Se é certo que CR7 chegou ao Al Nassr a custo zero, depois de rescindir contrato com o Manchester United, este verão são muitas as estrelas que estavam no futebol europeu que vão chegando à Arábia, de tal forma que os clubes sauditas já investiram mais de 843 milhões de euros em reforços, mais do dobro da Liga espanhola (384 milhões de euros) e ainda à frente da Série A italiana (754,9), Bundesliga (661,6) ou a Ligue 1 francesa (681,7). À frente da Liga saudita está apenas a Premier League (2320 milhões de euros),