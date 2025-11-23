Sauditas "muito interessados" em investir em Portugal

O presidente do conselho empresarial Arábia Saudita-Portugal disse este domigo, 23 de novembro, à Lusa que a economia saudita está em forte expansão, apontando oportunidades para empresas portuguesas e o interesse saudita em investir em setores como turismo, indústria, agricultura e energia.“Os empresários sauditas estão muito interessados e querem ter um caminho certo para investir em Portugal”, destacou Alwalid Albaltan em Riade, onde começa este domingo uma visita de dois dias do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que visa reforçar as relações económicas bilaterais.O Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal e a sua contraparte portuguesa começaram a trabalhar há cerca de um ano para promover os investimentos, organizando missões empresariais e sessões de esclarecimento sobre negócios nos dois países.“Criámos esta base e agora já conseguimos ver o resultado”, comentou Alwalid Albaltan, exemplificando com a recente intensificação das visitas de alto nível das autoridades portuguesas ao país – como foi o caso, no mês passado, do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e, agora, do ministro da Economia.“Isto mostra que esta base está a construir algo grande para o futuro. É um trabalho árduo e vai levar algum tempo, mas tudo se está a conjugar nesse sentido”, considerou o empresário.O responsável saudita lembrou que Portugal – juntamente com Espanha e Marrocos – organiza o campeonato mundial de futebol em 2030 e, quatro anos depois, será a Arábia Saudita a assumir essa tarefa.“Este é o momento para lançar o turismo”, salientou.No mesmo sentido, o presidente do Conselho Empresarial Portugal-Arábia Saudita, Abílio Alagôa da Silva, destacou à Lusa as oportunidades de negócio para as empresas portuguesas neste país do Médio Oriente.“Os próximos 10 anos vão ser de grande prosperidade” na Arábia Saudita, defendeu o empresário português, que apontou a capacidade “transformadora” da chamada ‘Visão 2030’, um plano estratégico lançado em 2016 para diversificar a economia do país para além do petróleo.Integram este plano grandes projetos como a Expo 2030; o Qiddiya, um futuro polo de entretenimento e desporto, que incluirá o futuro estádio e centro de treinos do Al Nassr; o parque King Salman, que deverá tornar-se o maior parque urbano do mundo, na capital saudita; a cidade futurista NEOM ou projetos turísticos de luxo na costa do Mar Vermelho.“Há uma onda agora e temos de a aproveitar”, sustentou o empresário português.Alagôa da Silva afirmou ainda que os sauditas têm “uma grande afinidade” com os portugueses.Portugal conta ainda, neste país, com um “embaixador” informal: o futebolista Cristiano Ronaldo, atualmente a jogar na equipa saudita Al Nassr.“Ele fez muito pela aproximação dos dois países. Nós adoramo-lo e já o vemos como um saudita”, disse o empresário saudita.Riade acolhe hoje um fórum de negócios e investimento, com a presença do ministro português e do homólogo saudita, Faisal bin Fadhil Alibrahim, em que participam cerca de 50 empresas portuguesas e mais de 200 sauditas.No âmbito deste encontro, serão assinados 15 memorandos de entendimento em diferentes setores da economia.A visita do ministro Castro Almeida inclui reuniões bilaterais com membros do Governo saudita e a reunião da sétima comissão mista entre Portugal e a Arábia Saudita..Luxo, desporto e entretenimento: como a Arábia Saudita quer ser o destino número um do Médio Oriente.Arábia Saudita anuncia investimento de 113 mil milhões de dólares para acelerar o turismo