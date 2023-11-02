Governo pondera reflexão sobre patrocínios de casas de apostas no futebol

O secretário de Estado do Desporto considera que não se pode terminar abruptamente com os patrocínios das casas de apostas aos clubes da I Liga de Futebol. No entanto, admite uma "reflexão profunda" sobre o tema..Em entrevista ao Público, esta quinta-feira, João Paulo Correia lembra que a "dependência" da I Liga "em relação à publicidade das casas de apostas é de 72%". "Não podemos fingir que isto não é um assunto que merece uma reflexão profunda", considera..O governante diz que essa reflexão tem mesmo de ser levada a cabo porque não se pode "prejudicar fortemente um setor", embora considere que têm de existir outras áreas envolvida que não apenas o desporto. "Não podemos perder de vista que é um setor que tem aí, no apoio de empresas privadas, uma grande fonte de receita", recorda..Por outro lado e no que diz respeito ao anúncio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) reduzir apoios, o governante garantiu que no caso dos contratos que não forem renovados pela instituição, o "Governo substituir-se-á à SCML em 2024". E, quando questionado sobre um subfinanciamento crónico no desporto, João Paulo Correia disse que verbas para o desporto inscritas no OE para 2024 sobem 12,5% face a 2023. E lembrou que "nem todos os setores têm aumentos de 12,5%".