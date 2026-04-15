Secretário do Tesouro dos EUA diz que tarifas de Trump podem regressar em julho

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou, esta terça-feira, que as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump poderão ser restabelecidas já em julho aos níveis vigentes antes de o Supremo Tribunal as ter invalidado em grande parte.

"Sofremos um revés no Supremo Tribunal no que respeita à política tarifária, mas vamos pôr em marcha ou realizar estudos ao abrigo da Secção 301, pelo que as tarifas poderão voltar a estar em vigor no seu nível anterior no início de julho", declarou Bessent numa sessão organizada pelo Wall Street Journal em Washington.

Bessent observou que, uma vez que a autoridade tarifária prevista na Secção 301 já foi debatida nos tribunais, os responsáveis empresariais podem começar a planear e a tomar decisões quanto a investimentos de capital.

A iniciativa surge no contexto dos esforços de Trump para reconstruir a sua barreira tarifária por via de outras bases legais, depois do Supremo ter considerado inconstitucional a utilização de poderes de emergência para impor muitas dessas tarifas.

Após a anulação de várias tarifas globais, o ex-presidente instituiu uma sobretaxa temporária de 10% sobre diversas importações, que expira a 24 de julho.