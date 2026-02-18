Ministra convoca UGT e confederações patronais para reunião na segunda-feira sobre lei laboral

A ministra do Trabalho convocou a UGT e as quatro confederações empresariais para uma reunião no ministério para a próxima segunda-feira para discutir as alterações à lei laboral, informou esta quarta-feira, 18 de fevereiro a tutela, numa nota enviada às redações.

"Na sequência do acordado entre o Governo e as confederações patronais na reunião de hoje, a ministra convidou a UGT para uma nova reunião com os parceiros patronais para a próxima segunda-feira, dia 23, às 09h30", informou o gabinete do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo o ministério liderado por Rosário Palma Ramalho, "o convite já foi aceite pela UGT".

A convocatória surge depois de a ministra do Trabalho se ter reunido esta tarde com as confederações patronais para discutir as alterações à legislação laboral, mas sem a presença dos representantes sindicais: a CGTP não foi convocada pelo Governo e a UGT anunciou que não iria participar na reunião, considerando-a “extemporânea” e lamentando a sua divulgação quando informou atempadamente o Governo da sua indisponibilidade nesta data.

Fonte oficial do ministério tinha indicado à Lusa que "a UGT foi convidada e não mostrou disponibilidade em nenhum momento esta semana”, mas que “o Governo mantém toda a disponibilidade para conversar” com a central sindical.

Perante a ausência da UGT, à saída do encontro, as confederações empresariais indicaram que têm "interesse" em alcançar um acordo sobre a lei laboral, pelo que sem a presença da central sindical "na prática não houve reunião" e mostraram-se disponíveis para negociar com a central sindical a partir da próxima semana.

"Na prática, não houve reunião", disse o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, à saída da reunião de hoje no Ministério do Trabalho, falando em representação das restantes três confederações empresariais.

Francisco Calheiros referiu que o encontro de hoje seria para fazer uma "avaliação" das reuniões técnicas que têm existido entre Governo, confederações empresariais e UGT e que dado que a central sindical liderada por Mário Mourão "manifestou indisponibilidade para estar nesta reunião", as confederações "transmitiram a sua disponibilidade" para voltar a negociar a partir da próxima segunda-feira.

"A semana começa na segunda-feira. A partir das nove da manhã estamos disponíveis para estar cá", reiterou o presidente da CTP, em representação também da CIP, CAP e CCP, acrescentado que ficaram "à espera que a senhora Ministra confirmasse se, de facto, na segunda-feira, às nove da manhã, a UGT pode ou não estar [presente] para fazermos a reunião". O gabinete do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informou, entretanto, que convocou a UGT e as confederações empresariais para uma reunião na próxima segunda-feira.