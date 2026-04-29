Sentimento económico cai na UE em abril arrastado pela confiança dos consumidores

O sentimento económico registou uma forte quebra, em abril, quer na União Europeia (UE), quer na zona euro, arrastado pela descida da confiança dos consumidores, divulgou esta quarta-feira, 29, a Comissão Europeia.

De acordo com um boletim da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, na UE, o sentimento económico caiu 2,9 pontos, para 93,5, e na área do euro desceu 3,2 pontos, para 93, pontuando, em ambas, abaixo da média de longo prazo (100).

O declínio do sentimento económico em abril deveu-se, principalmente, à queda da confiança dos consumidores (-4 pontos), bem como da dos empresários nos setores dos serviços (-3,4) e do comércio de retalho (-1,7).

A confiança nos setores da construção recuou 0,3 pontos e da indústria 0,1.

O indicador caiu nas seis maiores economias da UE, com destaque para a Alemanha (-3,9 pontos), seguida pela França (-3,0), Itália (-2,8), Países Baixos (-2,5), Espanha (-0,9) e Polónia (-0,8 pontos).

O indicador das expectativas de emprego, divulga ainda a Comissão, desceu quatro pontos na UE (para 93,2) e 4,6 na zona euro (para 91,7 pontos), estando ambos abaixo da média de longo prazo.