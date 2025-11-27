Sentimento económico com ligeira subida em novembro na UE

O sentimento económico subiu uns ligeiros 0,2 pontos em novembro, tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE), mantendo-se em ambas abaixo da média de longo prazo, divulga esta quinta-feira, 27, a Comissão Europeia.De acordo com os dados divulgados pela Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, o indicador se sentimento económico fixou-se, em novembro, nos 96,8 pontos na UE e nos 97 pontos na área do euro.Bruxelas indica que, na UE, a subida da confiança nos setores dos serviços, do comércio de retalho e da construção foi compensada por um recuo na área da indústria.A confiança dos consumidores, por outro lado, manteve-se praticamente estável de outubro para novembro.Considerando as maiores economias da UE, o sentimento económico melhorou em Espanha (2,0 pontos), Itália (1,1), França (0,8) e Polónia (0,5), tendo diminuído ligeiramente na Alemanha e Países Baixos (-0,3 pontos cada).A Comissão divulga ainda, no mesmo boletim, que o indicador de expectativas de emprego aumentou na UE 1,1 pontos para 98,8 e na zona euro 0,8 pontos para 97,8..Sentimento económico e expectativas de emprego melhoram na zona euro em outubro\n