Economia

Sentimento económico e expectativas de emprego melhoram na zona euro em outubro

Segundo a Comissão Europeia, esta subida foi impulsionada por uma maior confiança em quase todos os setores.
O sentimento económico melhorou na zona euro e na União Europeia (UE) em outubro, assim como as expectativas de emprego, aumentando também porém a incerteza económica, revelam dados divulgados esta quinta-feira, 30, pelos serviços da Comissão Europeia.

“Em outubro de 2025, o indicador de sentimento Económico melhorou tanto na UE (+1,0 pontos, para 96,7) como na zona euro (+1,2 pontos, para 96,8)”, referem os técnicos do executivo comunitário em comunicado.

Segundo a Comissão Europeia, esta subida foi impulsionada por uma maior confiança em quase todos os setores - indústria, comércio a retalho, construção e consumidores - ficando praticamente estável nos serviços.

Também o indicador de expectativas de emprego “melhorou em relação a setembro em ambas as áreas”, de acordo com os mesmos dados.

Em concreto, o indicador de expectativas de emprego subiu 0,6 pontos para 97,7 na UE e 0,4 pontos para 96,9 na zona euro.

Tal melhoria deveu-se ao aumento dos planos de emprego nos setores dos serviços e da construção, enquanto se verificou uma estabilização na indústria e no comércio a retalho.

“Ambos os indicadores continuam a registar valores abaixo da sua média de longo prazo de 100”, é ainda indicado.

Também hoje divulgado foi o indicador de incerteza económica da UE, que aumentou 1,6 pontos, para 18,8.

“Os gestores da indústria, serviços e construção relataram um aumento da incerteza quanto à situação futura dos seus negócios, enquanto no comércio a retalho a incerteza manteve-se. A incerteza dos consumidores relativamente à sua situação financeira futura também se deteriorou ligeiramente”, relata a Comissão Europeia.

Os dados foram divulgados pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, tendo por base inquéritos às empresas e aos consumidores.

Taxa de desemprego da zona euro estabiliza em 6,3% em setembro e Portugal fica abaixo
emprego
Zona euro
sentimento económico

