Sentimento económico europeu volta a recuar em fevereiro

O indicador do sentimento económico reverteu a trajetória ascendente e caiu 1,0 ponto em fevereiro, fixando‑se em 98,3 tanto na União Europeia como na zona euro, anunciou, esta quinta-feira, 26, a Comissão Europeia.

Segundo os dados da Direção‑Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, a deterioração foi generalizada entre as maiores economias.

França registou a maior quebra (-2,8 pontos), seguindo‑se a Polónia (-1,9), Itália (-0,6) e uma leve recessão na Alemanha e nos Países Baixos (-0,2 em ambos). Em Espanha, o sentimento manteve‑se inalterado face a janeiro.

A Comissão aponta que a contração do indicador agregado resulta, sobretudo, de perdas de confiança nos serviços (-1,7 pontos), na construção (-0,6) e na indústria (-0,2).

Em contrapartida, a confiança no comércio retalhista evoluiu positivamente (+0,8 pontos), enquanto a confiança dos consumidores permaneceu estável.

No capítulo do mercado de trabalho, as expectativas de emprego desceram em fevereiro: 0,7 pontos na UE, para 98,5, e 0,6 pontos na área do euro, para 97,6, relativamente ao mês anterior.