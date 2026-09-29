Sentimento económico recua em setembro na zona euro e UE

O sentimento económico recuou em setembro 0,5 pontos na zona euro e 0,4 pontos na União Europeia (UE) face a agosto, situando-se ambos nos 97,9 pontos, divulgou esta terça-feira a Comissão Europeia.

Para o executivo comunitário, a quebra no sentimento económico resulta da menor confiança registada pelos consumidores, apesar da maior confiança na indústria e, em menor escala, na construção.

A confiança nos serviços e no comércio a retalho permaneceu globalmente estável, salienta ainda a Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros.

Entre as maiores economias da UE, o indicador caiu em França (-1,7) e Itália (-0,8), tendo progredido em Espanha (3,4) e na Alemanha (0,6) e nos Países Baixos (0,5).

No que se refere às expectativas de emprego, este indicador desceu 1,3 pontos, para os 97,5, na área do euro e 0,6, para os 98,3 pontos, na UE.