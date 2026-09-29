Economia

Sentimento económico recua em setembro na zona euro e UE

Para a Comissão Europeia, a quebra no sentimento económico resulta da menor confiança registada pelos consumidores, apesar da maior confiança na indústria e, em menor escala, na construção.
Sentimento económico recua em setembro na zona euro e UE
FOTO:DR/EC - Audiovisual Service
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O sentimento económico recuou em setembro 0,5 pontos na zona euro e 0,4 pontos na União Europeia (UE) face a agosto, situando-se ambos nos 97,9 pontos, divulgou esta terça-feira a Comissão Europeia.

Para o executivo comunitário, a quebra no sentimento económico resulta da menor confiança registada pelos consumidores, apesar da maior confiança na indústria e, em menor escala, na construção.

A confiança nos serviços e no comércio a retalho permaneceu globalmente estável, salienta ainda a Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros.

Entre as maiores economias da UE, o indicador caiu em França (-1,7) e Itália (-0,8), tendo progredido em Espanha (3,4) e na Alemanha (0,6) e nos Países Baixos (0,5).

No que se refere às expectativas de emprego, este indicador desceu 1,3 pontos, para os 97,5, na área do euro e 0,6, para os 98,3 pontos, na UE.

Sentimento económico recua em setembro na zona euro e UE
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