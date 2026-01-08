DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Sentimento económico recua ligeiramente em dezembro na UE e na zona euro

Na União Europeia, o índice desceu 0,1 pontos para 96,8, enquanto na Zona Euro recuou 0,4 pontos, para 96,7, ambos abaixo da média de longo prazo (100 pontos), avança a Comissão Europeia.
FOTO: Kirill Kudryavtsev / AFP
O indicador de sentimento económico registou em dezembro uma ligeira queda na União Europeia e na Zona Euro, segundo dados divulgados esta quinta-feira, 8, pela Comissão Europeia.

Na UE, o índice desceu 0,1 pontos para 96,8, enquanto na zona euro recuou 0,4 pontos, para 96,7, ambos abaixo da média de longo prazo (100 pontos).

A quebra foi mais acentuada nas maiores economias: Alemanha (-1,1), França (-0,9), Itália (-0,6) e Espanha (-0,5). Em contrapartida, a confiança melhorou na Polónia (+1,1) e nos Países Baixos (+0,5).

Por sectores, a confiança manteve‑se estável nos serviços e na construção, aumentou na indústria e diminuiu no comércio a retalho e entre os consumidores.

O indicador das expectativas de emprego também recuou em dezembro, caindo 0,9 pontos tanto na UE (para 97,9) como na zona euro (para 96,8), face a novembro.

Sentimento económico com ligeira subida em novembro na UE
Zona euro
União Europeia (UE)
Comissão Europeia (CE)
sentimento económico

