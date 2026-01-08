Sentimento económico recua ligeiramente em dezembro na UE e na zona euro

O indicador de sentimento económico registou em dezembro uma ligeira queda na União Europeia e na Zona Euro, segundo dados divulgados esta quinta-feira, 8, pela Comissão Europeia. Na UE, o índice desceu 0,1 pontos para 96,8, enquanto na zona euro recuou 0,4 pontos, para 96,7, ambos abaixo da média de longo prazo (100 pontos).A quebra foi mais acentuada nas maiores economias: Alemanha (-1,1), França (-0,9), Itália (-0,6) e Espanha (-0,5). Em contrapartida, a confiança melhorou na Polónia (+1,1) e nos Países Baixos (+0,5).Por sectores, a confiança manteve‑se estável nos serviços e na construção, aumentou na indústria e diminuiu no comércio a retalho e entre os consumidores. O indicador das expectativas de emprego também recuou em dezembro, caindo 0,9 pontos tanto na UE (para 97,9) como na zona euro (para 96,8), face a novembro..Sentimento económico com ligeira subida em novembro na UE