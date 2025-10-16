Setor da Saúde em Portugal regista crescimento e aumento salarial

A Randstad Research divulgou esta quinta-feira, 16 de outubro, um novo estudo sobre o mercado de trabalho no setor da saúde em Portugal, com base em dados do INE, Eurostat e IEFP. O relatório revela que o setor da saúde representa 9,7% do emprego total no país, consolidando-se como um dos maiores empregadores.Os dados indicam que o mercado de trabalho na saúde está a viver um período de grande expansão. No segundo trimestre de 2025, o setor da saúde humana e apoio social empregava 524,5 mil pessoas, o que representa um aumento de 51,9 mil postos de trabalho em comparação com 2019, ou seja, um crescimento de 11% em seis anos. A subcategoria de "atividades de saúde humana", que inclui hospitais e clínicas, é responsável por 62% desse emprego.Entre 2021 e 2024, o número de profissionais de saúde aumentou em todas as categorias. Os médicos e médicos dentistas registaram o maior crescimento percentual, com um aumento de 9%. Farmacêuticos e enfermeiros também tiveram um crescimento de 7%, representando o maior aumento em termos absolutos. Em 2024, contavam-se 63.965 médicos, 85.499 enfermeiros, 10.786 farmacêuticos e 12.490 médicos dentistas.O número de trabalhadores independentes na saúde tem aumentado desde 2010, especialmente após 2018, alcançando 35,2 mil em 2024. Este crescimento indica uma dependência crescente de profissionais liberais, como médicos e enfermeiros, no setor da saúde em Portugal.O desemprego na área da saúde é baixo, com apenas 20.286 profissionais desempregados em agosto de 2025, representando 6,7% do total de desemprego nacional. Além disso, a saúde é o setor mais feminizado da economia, com 82% dos profissionais a serem mulheres.No que diz respeito à distribuição do emprego, 63,6% dos profissionais da saúde trabalham no setor privado, enquanto 36,4% estão no setor público. O número de empresas na área da saúde e apoio social também tem crescido, com 118.558 entidades registadas em 2023, um aumento de 2,2% em relação ao ano anterior.Os salários na saúde aumentaram significativamente, atingindo uma média de 1.978 euros em junho de 2025, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior e 54,8% desde 2016. Esta evolução reflete a valorização das funções técnicas e clínicas, bem como a necessidade de retenção de talento em um mercado competitivo.Luísa Cardoso, Business Unit Manager da Randstad, afirmou que "o setor da saúde é hoje um verdadeiro pilar económico". Destacou a importância da valorização salarial e a necessidade de continuar a investir em formação e inovação para enfrentar desafios como a escassez de profissionais e o envelhecimento da força de trabalho..Oportunidades de emprego: vagas na saúde, comércio e eletrônica