Setores tradicionais entre o calor do êxito e os calafrios da economia

No calçado, as exportações continuam, ainda, em terreno positivo em termos de valor (+ 1%), embora tenham registado uma quebra de 7,3% em quantidade. No total, a indústria vendeu ao exterior 36,6 milhões de pares de sapatos, nos primeiros seis meses do ano, no valor de 964 milhões de euros. E a APICCAPS admite que, nos próximos meses, a situação será difícil, quanto mais não seja porque as encomendas "estão a chegar a conta gotas e em menor volume do que no ano passado". Paulo Gonçalves é comedido nas palavras, falando em "abrandamento generalizado" do comércio à escala mundial, no encerramento de sapatarias em vários mercados e, sobretudo, na retração do consumidor, a braços com inflação e taxas de juro elevadas, mas garante que a associação tem estado em permanente contacto com as empresas e com o Governo, promovendo visitas de governantes como Pedro Cilínio às fábricas. Já a Associação Empresarial de Felgueiras escreveu ao Ministério da Economia a pedir apoios, ao nível da formação e do lay-off, de modo a "evitar despedimentos em massa numa altura em que as encomendas têm diminuído drasticamente". O secretário de Estado da Economia prometeu reunir com os representantes da associação.