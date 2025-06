Sistema fiscal justo e transparente é necessário para crescimento sustentável

"Enfrentamos uma variedade de desafios, como as crescentes tensões geopolíticas e o redesenho do mapa energético, a relocalização das cadeias de fornecimento, as tendências demográficas divergentes e o desenvolvimento rápido das inovações tecnológicas. [...] A cooperação internacional em matéria fiscal desempenha um papel fundamental neste ambiente complexo. É justo dizer que, mais do que nunca, precisamos de trabalhar juntos", salientou o ministro das Finanças.