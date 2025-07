Sistema fiscal português é "complexo e ineficaz"

Ainda no âmbito do Orçamento do Estado, 79% considera que deveria ter existido mais ambição por arte do executivo "na atualização dos escalões de taxas progressivas do IRS, com o objetivo de refletir a melhor expectativa da taxa de inflação". E, 78% vê como positivo a introdução de taxas progressivas de retenção na fonte de IRS sobre salários e pensões.