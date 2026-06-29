SNS com défice de 1.035 milhões de euros em 2025

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) registou um défice de 1.035 milhões de euros em 2025, montante que representa uma melhoria de 534 milhões de euros face ao ano anterior, anunciou esta segunda-feira, 29 de junho, o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

Segundo o relatório do CFP sobre o desempenho do SNS no último ano, o défice de 1.035 milhões de euros constitui um “valor significativamente acima do previsto” no Orçamento do Estado para 2025, que era de 217 milhões de euros.

Mesmo assim representou uma “melhoria de 534 milhões de euros face a 2024”, revelou a entidade independente que fiscaliza o cumprimento das regras orçamentais e a sustentabilidade das finanças públicas em Portugal.

“A situação financeira do SNS continuou a depender de reforços extraordinários de capital atribuídos pelo Estado, os quais não se encontram refletidos no saldo do SNS. Entre 2016 e 2025, os reforços extraordinários de capital acumulados ascenderam a cerca de 7,9 mil milhões de euros”, salienta o documento que está a ser apresentado em Lisboa.